Склад боєприпасів детонує у Кам’яному Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА: мешканців евакуюють. ВIДЕО
У ніч на 21 вересня 2024 року безпілотники атакували Тихорецький район Краснодарського краю РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі Веніамін Кондратьєв, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже місцева влада?
За його словами, два безпілотники нібито збито в Тихорецькому районі Краснодарського краю, під час падіння уламків почалися пожежа і детонація вибухонебезпечних предметів. Також зазначається, що жителів селища, що розташовано поряд, евакуюють. Кондратьєв також запевняє, що постраждалих немає.
Що кажуть місцеві мешканці?
Своєю чергою, телеграм-канал ASTRA із посиланням на місцевих мешканців повідомляє про пожежу і потужні вибухи на складі боєприпасів у селищі Кам'яний Тихорецького району. За даними ЗМІ, у селищі розташовано дві військові частини.
Нагадаємо, у ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення.
РосЗМІ повідомили про пожежу та детонацію на складі боєприпасів. Також повідомлялося, що У Тверській області РФ, де детонував склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів.