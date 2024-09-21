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Міноборони РФ заявило про нібито збиття 101 безпілотника над російськими регіонами та Кримом

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Український безпілотник

У Міноборони РФ запевняють, що у ніч проти суботи, 21 вересня 2024 року, нібито було знищено 101 український безпілотник над російськими регіонами та окупованим Кримом. 

Повідомлення російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Як стверджується, 53 безпілотники нібито були перехоплені та знищені над територією Брянської області, 18 - над територією Краснодарського краю, 5 - над територією Калузької області, по 3 безпілотники над територіями Тверської та Бєлгородської областей, по одному над територіями Смоленської, Курської областей і окупованого Криму та 16 безпілотників над акваторією Азовського моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про нібито збиття 54 дронів над територією 5 регіонів Росії

Як повідомлялося, склад боєприпасів детонує у Кам’яному Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА: мешканців евакуюють.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Tutu Tutukin
    От же тупі кацапи! Треба не безпілотники збивати, а обломкі, які атакують склади з ************!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    да да уже даже відна чєм збілі-до сіх пор взриваєца...
  • Василь Довганенко ae825908
    Особливо красиво збили 3 безпілотники над Тверською областю.
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