Наслідки ворожого удару по Харкову: серед постраждалих троє дітей. ФОТОрепортаж
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Напередодні ворог атакував Харків. Ввечері 20 вересня були зафіксовані вибухи на території цивільного підприємства, в центральній частині міста та у приватному секторі Холодногірського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, наразі відомо про 11 постраждалих, з них троє - неповнолітні. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки.
Рятувальники ДСНС загасили пожежу в легковому автомобілі та загоряння сухої трави на двох різних локаціях загальною площею понад 1 га.
Для ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 17 одиниць техніки та 70 рятувальників ДСНС.
Як повідомлялося, напередодні ввечері ворог атакував Харків КАБами, постраждали 15 осіб.