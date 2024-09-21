Новини

12-річний Максим та його бабуся Валентина загинули внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу. ФОТО

12 89224

Внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області загинув 12-річний Максим та його бабуся Валентина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал. 

Жертви в Кривому Розі
Жертви в Кривому Розі

"Вони мирно спали у власному будинку. Наразі батьки хлопчика повертаються до Кривого Рогу з іншого міста. Мама хлопчика раніше служила у ЗСУ, а старший брат обороняв Маріуполь й наразі перебуває у полоні", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Наслідки російських обстрілів Кривого Рогу, Дніпра та Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: 3 людини загинули, серед них - 12-річний хлопчик.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі...
  • Fedir 13e57f90
    Рашистській виродки... Пам'ятайте....відплата обов'язково знайде вас
    Співчуття рідним загиблих....
  • Serhios Bond 5ae25a76
    мразота козлорила, будьте ви прокляті навіки.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини