12-річний Максим та його бабуся Валентина загинули внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу. ФОТО

Внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області загинув 12-річний Максим та його бабуся Валентина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.





"Вони мирно спали у власному будинку. Наразі батьки хлопчика повертаються до Кривого Рогу з іншого міста. Мама хлопчика раніше служила у ЗСУ, а старший брат обороняв Маріуполь й наразі перебуває у полоні", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Наслідки російських обстрілів Кривого Рогу, Дніпра та Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: 3 людини загинули, серед них - 12-річний хлопчик.