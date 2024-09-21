США можуть надати Україні ракети середньої дальності для F-16 у межах нового пакету на $375 млн, - Politico

США розглядають можливість надання Україні ракет середньої дальності для винищувачів F-16 у межах пакету військової допомоги на 375 мільйонів доларів, який, як очікується, буде оголошено в понеділок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Зазначається, що ці ракети, які вже використовують ВПС і ВМС США та низка союзників, можуть уражати цілі на відстані понад 70 миль.

За даними видання, зазначений пакет допомоги, також міститиме артилерійські боєприпаси, ракети та засоби ППО. Однак зауважується, що вміст пакету може змінитися до офіційного оголошення.

Також видання зазначає, що радіус дії в 70 миль дозволить пілотам триматися подалі від лінії фронту та російської протиповітряної оборони, що дасть Києву можливість атакувати російські оборонні споруди та склади зброї, ускладнюючи операції для російських сил.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готують пакет військової допомоги для України на 375 мільйонів доларів. За даними Reuters, пакет допомоги, який, як очікується, буде оголошено наступного тижня, включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння.