Зеленський про втрати України у війні: 80 тисяч - брехня. Реальна цифра набагато менша

Озвучене виданням The Wall Street Journal число українських втрат у війні з РФ суттєво перебільшене.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 20 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована. Суттєво", - сказав він.

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Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна могла втратити 80 тисяч людей убитими та ще 400 тисяч - пораненими. При цьому, за розрахунками західних розвідок, армія РФ втратила за 2,5 роки війни майже 200 тисяч убитих і приблизно 400 тисяч поранених. Нардеп "Голосу" Роман Костенко зазначав, що WSJ завищили дані про втрати України на фронті.

У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабного вторгнення загинула 31 тисяча українських захисників.