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Зеленський про втрати України у війні: 80 тисяч - брехня. Реальна цифра набагато менша

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Втрати України у війні з РФ

Озвучене виданням The Wall Street Journal число українських втрат у війні з РФ суттєво перебільшене. 

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 20 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована. Суттєво", - сказав він.

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Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна могла втратити 80 тисяч людей убитими та ще 400 тисяч - пораненими. При цьому, за розрахунками західних розвідок, армія РФ втратила за 2,5 роки війни майже 200 тисяч убитих і приблизно 400 тисяч поранених. Нардеп "Голосу" Роман Костенко зазначав, що WSJ завищили дані про втрати України на фронті.

У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабного вторгнення загинула 31 тисяча українських захисників.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Сергій Шешеня
    Навіщо, тоді ви мобілізуєте кожний місяць по мінимум по 15-20 тисяч людей?? Звісно не всіх вбивають, люди отримають поранення, контузії. А чому тоді всі підрозділи кажуть, що не вистачає людей?
  • Алекс Мышкевич
    натомість маємо Національну Катастрофу, з якої вийдемо з обрізаною територією, загиблими, покаліченими і міліонами біженців, які не повернуться.

    дай Боже, щоб Україна зберігалась як Держава
  • Алекс Мышкевич
    в 2014 при Гетьмані Пороху звільнили три чверті зайнятого сепарами Донбасу, у т.ч. Марік, Краматорськ, Слов'янськ і т.д., майже ізолювали Донецьк та Луганськ.

    І звільнили б Донбас остаточно, якби не інтервенція рашки, коли у сєпаріа стало остаточно підгорати

    іди серед своїх алєнєй проповідуй, кацапе
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