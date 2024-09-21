Україна вже підготувала три пункти плану для того, щоб говорити з РФ у будь-якому форматі, - Зеленський (уточнено)

Україна активно працює над планом, який буде стартом і фундаментом для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією, три пункти плану вже готові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на зустрічі із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включно з найближчими, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, - усі сказали, що Росія має бути на другому Саміті. Тому що воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", - сказав Зеленський.

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Президент додав, що Україна активно працює над планом, уже підготовлено три пункти. За словами Зеленського, відбулися зустрічі в онлайн-форматі, "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн".

"І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну", - розповів президент.

Водночас він вважає, що на сьогодні РФ хоче просто продовжувати війну.

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Уточнена інформація

Своєю чергою речник президента Сергій Нікіфоров заявив, що жодних зустрічей із росіянами не було, слова Володимира Зеленського неправильно трактували ЗМІ.

Він зазначив, що йшлося про зустрічі не з представниками Росії, а з учасниками першого Саміту миру (уточнення стосується речення: За словами Зеленського, відбулися зустрічі в онлайн-форматі, "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн". У попередньому варіанті було зазначено, що зустрічі відбулися з представниками РФ).