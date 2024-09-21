Україна вже підготувала три пункти плану для того, щоб говорити з РФ у будь-якому форматі, - Зеленський (уточнено)
Україна активно працює над планом, який буде стартом і фундаментом для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією, три пункти плану вже готові.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на зустрічі із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.
"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включно з найближчими, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, - усі сказали, що Росія має бути на другому Саміті. Тому що воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", - сказав Зеленський.
Президент додав, що Україна активно працює над планом, уже підготовлено три пункти. За словами Зеленського, відбулися зустрічі в онлайн-форматі, "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн".
"І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну", - розповів президент.
Водночас він вважає, що на сьогодні РФ хоче просто продовжувати війну.
Уточнена інформація
Своєю чергою речник президента Сергій Нікіфоров заявив, що жодних зустрічей із росіянами не було, слова Володимира Зеленського неправильно трактували ЗМІ.
Він зазначив, що йшлося про зустрічі не з представниками Росії, а з учасниками першого Саміту миру (уточнення стосується речення: За словами Зеленського, відбулися зустрічі в онлайн-форматі, "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн". У попередньому варіанті було зазначено, що зустрічі відбулися з представниками РФ).