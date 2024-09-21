У напрямку Кривого Рогу швидкісна ціль, - Повітряні сили

Вдень 21 вересня 2024 війська РФ знову намагаються атакувати Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Швидкісна ціль в напрямку Кривого Рогу", - йдеться у повідомленні.

"Кіровоградщина ракетна небезпека", - додають у Повітряних силах.

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Як повідомлялося, вночі 21 вересня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: 3 людини загинули, серед них - 12-річний хлопчик.