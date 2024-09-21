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Генштаб підтверджує ураження двох військових арсеналів ворога: на склад у Краснодарському краї якраз привезли 2 тис. тонн боєприпасів

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уражено два скалади ворога

Генштаб ЗСУ підтверджує успішне ураження Силами оборони України двох військових арсеналів збройних сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удар по арсеналу "Тихорецьк" у Краснодарському краї

Як зазначається, сьогодні, 21 вересня, вночі завдано вогневого ураження по арсеналу "Тихорецьк", що в Краснодарському краї РФ.

"Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу перебував черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію "Подльот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу", - наголошують у Генштабі.

Удар по 23 арсеналу ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області

Окрім цього, як зазначається, Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

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"Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів. Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших", - додають у Генштабі.

Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів триває.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що атаковано 23-й арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області. Також зазначалося, що склад боєприпасів детонує у Кам’яному Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА, мешканців селища евакуюють.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    Кацапи пишуть, що біля тихорецька ще аеродром весь в бавовні
  • Amber
    Вчасно кацапи підвезли **********
    таке враження, що відчували який буде фініш їхнім ***********
  • Віталій 9d83ca3c
    Браво!! Треба,треба повторити!!
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