Генштаб підтверджує ураження двох військових арсеналів ворога: на склад у Краснодарському краї якраз привезли 2 тис. тонн боєприпасів

Генштаб ЗСУ підтверджує успішне ураження Силами оборони України двох військових арсеналів збройних сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удар по арсеналу "Тихорецьк" у Краснодарському краї

Як зазначається, сьогодні, 21 вересня, вночі завдано вогневого ураження по арсеналу "Тихорецьк", що в Краснодарському краї РФ.

"Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу перебував черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію "Подльот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу", - наголошують у Генштабі.

Удар по 23 арсеналу ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області

Окрім цього, як зазначається, Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Торопцю вплине на хід війни вже найближчими тижнями, - розвідка Естонії

"Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів. Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших", - додають у Генштабі.

Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів триває.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що атаковано 23-й арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області. Також зазначалося, що склад боєприпасів детонує у Кам’яному Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА, мешканців селища евакуюють.