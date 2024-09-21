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Прем’єр Японії Кісіда планує зустрітися із Зеленським у США

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Кісіда планує зустрітися із Зеленським у США

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда збирається розпочати свій останній візит до США перед тим, як піти у відставку. У Сполучених Штатах він планує, зокрема, зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NHK.

Як зазначається, під час чотириденного туру він візьме участь у низці переговорів, спрямованих на зміцнення зв’язків із Вашингтоном та іншими стратегічними партнерами.

Заплановано, що він проведе переговори з президентом США Джо Байденом у приватній резиденції лідера США в Делавері. Також передбачено саміт за участю Японії, США, Австралії та Індії. Очікується, що країни домовляться про посилення співпраці з морської безпеки на тлі зростаючої агресії Китаю.

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Крім того, японський лідер візьме участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Видання зазначає, що Кісіда також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який у той самий час відвідає США. Очікується, що він донесе намір Японії зберегти підтримку Києва та санкції проти Росії.

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Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.

Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги України.

Автор: Наталя Джума

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