Прем’єр Японії Кісіда планує зустрітися із Зеленським у США

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда збирається розпочати свій останній візит до США перед тим, як піти у відставку. У Сполучених Штатах він планує, зокрема, зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NHK.

Як зазначається, під час чотириденного туру він візьме участь у низці переговорів, спрямованих на зміцнення зв’язків із Вашингтоном та іншими стратегічними партнерами.

Заплановано, що він проведе переговори з президентом США Джо Байденом у приватній резиденції лідера США в Делавері. Також передбачено саміт за участю Японії, США, Австралії та Індії. Очікується, що країни домовляться про посилення співпраці з морської безпеки на тлі зростаючої агресії Китаю.

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Крім того, японський лідер візьме участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Видання зазначає, що Кісіда також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який у той самий час відвідає США. Очікується, що він донесе намір Японії зберегти підтримку Києва та санкції проти Росії.

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Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.

Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги України.