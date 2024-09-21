Дві людини постраждали внаслідок атаки РФ на Херсон та передмістя

Сьогодні, 21 вересня, окупанти скинули вибухівку з дрона на Херсон та обстріляли з артилерії Антонівку, є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Дніпровському районі Херсона через скидання вибухівки з дрона постраждав 48-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, перелом лопатки, а також травми голови, спини, рук та ніг. Чоловіка шпиталізували.

Крім того, близько 13:00 російські військові вдарили з артилерії по Антонівці. Бригада "екстренки" доставила до лікарні 52-річного потерпілого. У чоловіка діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Нині медики надають йому необхідну допомогу.

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