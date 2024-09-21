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Кремль готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України, - Сибіга

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Андрій Сибіга

За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

Він наголосив, що ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ.

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"Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула Миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста", - додав міністр.

Також Сибіга подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України.

"Просимо Агенцію, країни-партнери та інші організації якнайшвидше реалізувати домовленості. Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах", - підсумував глава МЗС.

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Сибіга: Кремль готує атаки на критичні обʼєкти ядерної енергетики
Сибіга: Кремль готу атаки на критичні об’єкти ядерної енергетики

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Danger Zone
    Ще один розвідник. Країна-розвідник. А ударних угруповань у 21-22 роках погань в упор не бачила.
  • Kan Kan 21c2f560
    Коли країну віддали у 2019 на поталу шахраям та самозакозаним нарцисам, почався процес руййнаціїї життів тих, хто хотів паржать, або насрать на Парашенка (через "а" як вони *******). Нажаль постраждали невинні
  • Igor Grytselyak
    А по курських розпридільних підстанціях коли? (((
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