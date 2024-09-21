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"Цензор.НЕТ" входить до трійки найпопулярніших новинних сайтів, його відвідуваність за рік зросла удвічі, - дослідження

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цензор нет

Сайт "Цензор.НЕТ" входить до трійки найпопулярніших, його відвідують 10% респондентів, яких було опитано в межах дослідження медіаспоживання від USAID / Internews.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Варто зазначити, що порівняно із минулим роком частка відвідувачів збільшилася вдвічі (у 2023 році - 5%).

Сьогодні "Цензор.НЕТ" входить до трійки найпопулярніших новинних сайтів.

Так, на першому місці "Українська правда" (13%), на другому місці ТСН (12%), далі - "Цензор.НЕТ" (10%).

Рейтинг новинних сайтів
Фото: National Media Talk (NMT) 2024

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Загалом результати дослідження підтверджують, що основним джерелом інформації для українців станом на зараз є соцмережі - 84% читають там новини, а 40% опитаних - споживають новини виключно звідти. Так, фейсбук-сторінку "Цензор.НЕТ" відвідують 4% респондентів (порівняно з 0,6% у 2023 році).

Рейтинг новинних сайтів
Фото: National Media Talk (NMT) 2024

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Dust
    Цензор рубит правду, НЕ взирая на лица !

    найкращі вітання Цензору !!!!!

  • Bogdan 36c175a4
    За УП не скажу, ніколи там не був, а от ТСН це той же марафет тільки в профіль.
    Цікаво ***** Медведчук продав-переписав свою частку чи і досі в акціонерах Г+Г
  • ZoV KobZona
    2-е место ТСН. Быдло неизлечимо !!!
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