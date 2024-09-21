"Цензор.НЕТ" входить до трійки найпопулярніших новинних сайтів, його відвідуваність за рік зросла удвічі, - дослідження

Сайт "Цензор.НЕТ" входить до трійки найпопулярніших, його відвідують 10% респондентів, яких було опитано в межах дослідження медіаспоживання від USAID / Internews.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Варто зазначити, що порівняно із минулим роком частка відвідувачів збільшилася вдвічі (у 2023 році - 5%).

Сьогодні "Цензор.НЕТ" входить до трійки найпопулярніших новинних сайтів.

Так, на першому місці "Українська правда" (13%), на другому місці ТСН (12%), далі - "Цензор.НЕТ" (10%).

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Загалом результати дослідження підтверджують, що основним джерелом інформації для українців станом на зараз є соцмережі - 84% читають там новини, а 40% опитаних - споживають новини виключно звідти. Так, фейсбук-сторінку "Цензор.НЕТ" відвідують 4% респондентів (порівняно з 0,6% у 2023 році).