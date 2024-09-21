Німеччина з партнерами готують для України пакет допомоги на 1,4 млрд євро

Німеччина залучила 1 млрд євро від країн-партнерів для допомоги Україні, ще майже 400 млн євро у разі схвалення Бундестагом надійде з оборонного бюджету ФРН.

Про це повідомляється на сторінці міністерства оборони ФРН у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ще 1,4 млрд євро для України: Німеччина залучила 1 млрд євро від країн-партнерів. Приблизно 400 млн євро надійде з оборонного бюджету, якщо парламент схвалить це наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, куди увійшли 22 танки Leopard 1A5 та понад 60 тис. боєприпасів 155-мм калібру