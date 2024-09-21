РФ зазнала величезних втрат боєприпасів у Торопці, це позначиться на операціях російської армії, - британська розвідка

Удар по російському складу боєприпасів у Торопці Тверської області РФ з великою ймовірністю позначиться на операціях російських сил, зокрема у Курській області.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, аналітики зазначають, що знищений в ніч на 18 вересня арсенал "був одним із найбільших стратегічних складів Росії, на якому зберігалося понад 30 тисяч тонн боєприпасів".

На думку британської розвідки, причиною ураження складу стало неналежне зберігання боєприпасів, які залишились вразливими до ударів дронів, попри модернізацію у 2018 році після інцидентів з детонацією.

У розвідці додають, що удар в ніч проти 18 вересня спричинив спричинив "ланцюгову реакцію каскадних детонацій у системі бункерів", що призвело до "великої втрати боєприпасів Росією".

Окрім цього, британські військові зауважують, що "російська протиповітряна оборона зазнає труднощів у протидії українським операціям з ударами вглиб території РФ, попри заяви про перехоплення понад 50 БпЛА під час атаки у Тверській області".

На думку аналітиків, удар по арсеналу в Торопці з великою ймовірністю "призведе до порушення російських наземних операцій, особливо у Курській області".

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Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня російські ЗМІ повідомили про масову атаку безпілотників у місті Торопець Тверської області Росії – місцева влада навіть вирішила евакуювати населення з території, де працювала ППО і спалахнула пожежа. Пізніше в мережі з'явилися відео сильних вибухів та масштабних пожеж від місцевих жителів, які повідомили, що був атакований склад із боєприпасами. Місцева влада повідомила, що пожежа виникла "внаслідок падіння уламків БПЛА".

Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів збудували у 2018 році. За тодішньою заявою Міноборони РФ, арсенал відповідав найвищим світовим стандартам – а кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.

Раніше у мережі опублікували супутникові знімки наслідків ударів по складах боєприпасів у російському Торопці.

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