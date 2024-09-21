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У застосунку "Армія+" стартувало опитування для військових щодо рівня задоволеності сухпайками, - Міноборони

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У застосунку "Армія+" стартувало опитування для військових щодо рівня задоволеності сухпайками

У суботу, 21 вересня, у мобільному застосунку "Армія+" розпочалося опитування для військових щодо рівня задоволеності сухпайками, зокрема добовими польовими наборами продуктів № 15 (звичайні та посилені з підігрівом). Опитування триватиме 14 днів.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

У міністерстві пояснили, що думки захисників і захисниць України та потенційний попит на інклюзивні раціони дозволять агенції Міноборони "‎Державний оператор тилу" побудувати закупівельну стратегію та ухвалити рішення щодо доцільності придбання сухпайків того чи іншого типу для ЗСУ.

Зазначається, що Міноборони вже працює над розширенням асортименту сухпайків - до переліку доступних раціонів увійдуть рослинні, кошерні та халяльні набори.

"Розширення переліку сухпайків – це важливий крок удосконалення забезпечення наших військовослужбовців. Запроваджуючи харчування з урахуванням релігійних, медичних та етичних потреб, Міноборони забезпечує індивідуальні потреби кожного та кожної і створює кращі умови для виконання завдань із захисту України", - сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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У відомстві заявили, що функціонал застосунку дозволить швидко дистанційно зібрати відповіді військових та передати їх "Державному оператору тилу" для аналізу та ухвалення рішень. 

Окрім цього, у Міноборони повідомили, що наразі вже 250 тис. військових авторизувались в "Армія+".

"Щодня до 10 тис. користувачів реєструються в застосунку та можуть реально впливати на зміни в армії. І я вдячна команді "Державного оператору тилу" за ініціативність та бажання в своїй роботі врахувати думку військових, зібрану через опитування в "Армія+"", - заявила замміністра оборони Катерина Черногоренко.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Головне, щоб геолокація була активована.
    Тоді результати опитування точно будуть приголомшливі.
  • CrossFirenko
    Зеленскій, ти? Не в курсі як годують? Ну, і не парся. Твоя робота потужно не зламатися на відосиках.
  • алекс флеш
    Подивись новини, тут на цензорі, тиждень тому, може поумнішаєш. На фронті загинув син головного равіна України. Без руки у госпіталі, прийшов до тями розвідник, який вже давно жив у Ізраїлі і повернувся боронити Україну. Те що тільки за попередній тиждень. Так от що скажу тобі і таким як ти- страшні не російські воші, а гниди у вишиванках. У яких уся любов до країни- це мова і вишиванка і то по святах.
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