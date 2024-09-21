У застосунку "Армія+" стартувало опитування для військових щодо рівня задоволеності сухпайками, - Міноборони

У суботу, 21 вересня, у мобільному застосунку "Армія+" розпочалося опитування для військових щодо рівня задоволеності сухпайками, зокрема добовими польовими наборами продуктів № 15 (звичайні та посилені з підігрівом). Опитування триватиме 14 днів.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

У міністерстві пояснили, що думки захисників і захисниць України та потенційний попит на інклюзивні раціони дозволять агенції Міноборони "‎Державний оператор тилу" побудувати закупівельну стратегію та ухвалити рішення щодо доцільності придбання сухпайків того чи іншого типу для ЗСУ.

Зазначається, що Міноборони вже працює над розширенням асортименту сухпайків - до переліку доступних раціонів увійдуть рослинні, кошерні та халяльні набори.

"Розширення переліку сухпайків – це важливий крок удосконалення забезпечення наших військовослужбовців. Запроваджуючи харчування з урахуванням релігійних, медичних та етичних потреб, Міноборони забезпечує індивідуальні потреби кожного та кожної і створює кращі умови для виконання завдань із захисту України", - сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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У відомстві заявили, що функціонал застосунку дозволить швидко дистанційно зібрати відповіді військових та передати їх "Державному оператору тилу" для аналізу та ухвалення рішень.

Окрім цього, у Міноборони повідомили, що наразі вже 250 тис. військових авторизувались в "Армія+".

"Щодня до 10 тис. користувачів реєструються в застосунку та можуть реально впливати на зміни в армії. І я вдячна команді "Державного оператору тилу" за ініціативність та бажання в своїй роботі врахувати думку військових, зібрану через опитування в "Армія+"", - заявила замміністра оборони Катерина Черногоренко.

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