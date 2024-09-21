Білий дім поки не знайомий з деталями плану перемоги Зеленського, - Карпентер

Білий дім поки не знайомий з деталями плану перемоги України, який президент Володимир Зеленський планує представити своєму американському колезі Джо Байдену у Вашингтоні.

Про це в в інтерв’ю українській службі "Голосу Америки" заявив директор із питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Вашингтон перебуває у постійній комунікації з українськими партнерами з усіх питань. Однак наразі Білий дім не знайомий з деталями плану перемоги України.

"Однак у цьому конкретному випадку, я так розумію, президент Зеленський хотів приїхати сюди та поінформувати про цей план президента Байдена особисто. Тож ні, ми не ознайомлені з планом, але президенти матимуть можливість незабаром провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливо", - заявив представник Радбезу США.

На запитання, чи варто Україні розраховувати на повну підтримку Білим домом цього плану, Карпентер відповів, що не може сказати, оскільки не знає змісту плану.

"Тому я не можу вам сказати, якою буде реакція. Але, звісно, президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді", - заявив посадовець.

Також, за його словами, Байден доручив "зрушити небо і землю", щоб надати Україні потрібну допомогу.

"Він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні – щоб виділити все це якомога швидше. Це його вказівки нам, і ми їх виконуємо в цю мить", - наголосив Карпентер.

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План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

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