Новини

План перемоги Зеленського передбачає запрошення України в НАТО та гарантії поставок зброї, - Bloomberg

5 47957
НАТО

План перемоги, який президент Володимир Зеленський має представити Джо Байдену наступного тижня, передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням нас "Європейську правду".

За інформацією Bloomberg, окрім запрошення до членства в НАТО та поставок зброї, "план перемоги" також передбачає чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі та "інші економічні та безпекові домовленості".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім поки не знайомий з деталями плану перемоги Зеленського, - Карпентер

Очікується, що Зеленський представить детальну версію плану Байдену під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня. Також він хоче ознайомити з ним кандидатів у президенти – Камалу Гарріс і Дональда Трампа.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Dust
    ні, це дешеве фентезі
  • Dust
    План перемоги Зеленського

    капець, Наполеон Боунапарте, запам'ятайте ці слова та згадайте, коли буде зливати Україну
  • CrossFirenko
    Мій план перемоги. Ви нас в НАТО, і все НАТО воює замість мене. С прівєтом, Зєлєнскій.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини