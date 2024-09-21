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Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (доповнено)

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Ворог запустив «шахеди» з північного напрямку, - Повітряні сили

У суботу ввечері, 21 вересня, окупанти запустили ударні безпілотники Shahed з північного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шахеди"на Сумщині курс на захід", - йдеться у повідомленні Повітряних сил о 20:42.

"Полтавщина - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили ПС о 21:01.

"Шахеди"на Полтавщині курс на південь", - йдеться у повідомленні ПС.

Згодом Повітряні сили повідомили про:

  • Кіровоградська і Черкаська області - загроза застосування ударних БпЛА;
  • Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА.

Пізніше ПС повідомили про загрозу застосування ворожих БпЛА для Чернігівської області.

Також повідомлялося про пуск ворогом "шахедів" із південного напрямку. 

  • Херсонська і Миколаївська область - загроза застосування ударних БпЛА;
  • БпЛА у Черкаській області, курсом на Черкаси;
  • Київська область - загроза застосування ударних БпЛА
    "Шахеди" на Миколаївщині курсом на південний захід.
    "Шахеди"з Черкаської області на Київщину.
    "Шахеди"на Полтавщині курс південно-західний.
  • Донецька та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА;
  • Нова група"Шахедів" на межі Херсонської та Миколаївської областей.
    "Шахеди" на півдні Сумщини курс південно- західний.

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