У Києві знову спостерігається погіршення стану повітря, - КМДА
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Ввечері суботи, 21 вересня, у Києві спостерігається погіршення стану повітря. Ймовірною причиною є пожежі в екосистемі Київської області.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у повітрі фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).
До поліпшення ситуації зі станом повітря мешканцям столиці рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, що 20 вересня повідомлялося, що причиною поганої якості повітря у Києві є горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур.