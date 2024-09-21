Захарова заявила, що Росія не братиме участі у другому саміті миру

Росія не планує брати участі у другому саміті миру.

Про це заявила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сам цей процес нічого спільного із врегулюванням не має... Ми в таких самітах брати участь не будемо", - заявила представниця країни-агресора.

Водночас Захарова заявляє, що Москва буцімто не відмовляється від політико-дипломатичного врегулювання війни.

"Готові до обговорення справді серйозних пропозицій, що враховують ситуацію "на землі", геополітичні реалії, що складаються, і сформульовану 14 червня Путіним відповідну ініціативу", - заявила речниця російського МЗС.

Нагадаємо, що 14 червня диктатор РФ Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".

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