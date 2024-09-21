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Атаки РФ на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всієї Європи, - Міненерго

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Південноукраїнська АЕС

МАГАТЕ має пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключових підстанціях АЕС.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

"Атаки росії на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всього європейського континенту.

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Закликаємо МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції", - йдеться у повідомленні міністерства.

Міненерго про атаки на АЕС

Автор: Степан Гутник

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