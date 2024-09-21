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Для забезпечення захисту прав та інтересів українців: Україна відкриє нові консульства у Словаччині та Румунії

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МЗС анонсувало відкриття нових консульств

Міністерство зовнішніх справ України повідомило про плани відкриття нових консульських установ у Словаччині та Румунії. Установи забезпечуватимуть захист прав та інтересів українців, які проживають чи перебувають у цих країнах.

Про це зовнішньополітичне відомство розповіло у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності нашої держави у Словаччині та Румунії.

В обох вищезгаданих країнах з'являться нові консульські установи для забезпечення захисту прав та інтересів українців, які проживають чи перебувають у цих країнах.

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Зазначається, що це розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами. 

"Словацькі та румунські партнери не тільки підтримують Україну у її боротьбі за суверенітет, але й готові активно долучатися до процесу повоєнної відбудови нашої країни", - йдеться у повідомленні.

У відомстві подякували Словаччині та Румунії за постійну підтримку України та її євроінтеграційних прагнень.

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Топ коментарі

  • Юрий 12adf9d3
    Лицемеры.
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    В Україні права українців захищайте. Більше користі буде.
  • Инь Янь f32f1b38
    Ось вам новий паспорт в новому консульстві але я вам його не віддам... - я так розумію грошей в нас настільки дохера що аж "наружу" лізуть, як на мене треба скоротити тих дипломатів втричі
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