Для забезпечення захисту прав та інтересів українців: Україна відкриє нові консульства у Словаччині та Румунії
Міністерство зовнішніх справ України повідомило про плани відкриття нових консульських установ у Словаччині та Румунії. Установи забезпечуватимуть захист прав та інтересів українців, які проживають чи перебувають у цих країнах.
Про це зовнішньополітичне відомство розповіло у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності нашої держави у Словаччині та Румунії.
В обох вищезгаданих країнах з'являться нові консульські установи для забезпечення захисту прав та інтересів українців, які проживають чи перебувають у цих країнах.
Зазначається, що це розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами.
"Словацькі та румунські партнери не тільки підтримують Україну у її боротьбі за суверенітет, але й готові активно долучатися до процесу повоєнної відбудови нашої країни", - йдеться у повідомленні.
У відомстві подякували Словаччині та Румунії за постійну підтримку України та її євроінтеграційних прагнень.