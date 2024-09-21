Умєров про виробництво дронів: Ми не дамо Росії нас обійти

Україна на 2025 рік планує виробництво кількох мільйонів дронів. Щоб не дати Російської Федерації лідирувати в цьому компоненті.

Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вже цього року було закуплено понад мільйон дронів, а власні можливості виробництва оцінюються у декілька мільйонів.

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"Ми зі свого боку не говорили, скільки дронів можемо виробити. Але це кілька мільйонів... з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі гроші ми знаходимо у партнерів... На наступний рік ми не дамо ворогу нас обійти, тому ми будемо вже в декілька разів більше виробляти", - сказав Умєров.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що минулого року окупаційним військам нібито передали понад 140 тисяч безпілотних апаратів різних типів виробництва РФ. За його словами, цього року планується наростити випуск нібито вдесятеро.