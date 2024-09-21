Міноборони розробило потужну ракетну програму, партнери вже дали усну згоду на фінансування, - Умєров

Міністерство оборони України розробило потужну ракетну програму. Наразі партнери вже дали усну згоду, що будуть фінансувати її.

Про це в інтервʼю для телеканалу "Рада" розповів очільник оборонного відомства Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З цього року Міністерство оборони бере лідерство у цьому питанні, ми розробили ракетну програму. Вона достатньо потужна, ми вже обмінялися з партнерами і очікуємо, скільки з тої спроможності, з якої ми можемо будувати ракети та дрони, вони будуть підтримувати. Але вони вже надали нам поки що усну згоду на те, що вони будуть фінансувати це", - заявив міністр.

За його словами, найближчим часом українська сторона очікує отримати фінальні письмові відповіді від партнерів.

Крім цього, Умєров додав, що робиться все можливо для того, щоб ракетна програма була наближена до дронової програми, які існує в Україні.

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