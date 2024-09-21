Росіяни влучили в багатоповерхівку в Харкові, 12 постраждалих (оновлено)

Пізно ввечері суботи, 21 вересня, окупанти завдали удару по Харкову.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, є два ворожих влучання КАБами по Харкову. Один із них - у Шевченківському районі. Екстрені служби виїхали на місця", - повідомив Синєгубов о 23:06.

Через 5 хвилин він написав, що загарбники влучили у багатоповерхівку.

Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив, що було влучання у багатоповерхівку.

"Попередньо приліт у житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань - збирається", - написав Терехов.

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Згодом мер міста Терехов повідомив, що через ворожу атаку є постраждалі.

Пізніше Терехов повідомив, що було підтверджено потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці. Станом на 23:31 було відомо про 12 постраждалих внаслідок російської атаки.

"Підтверджено потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці. Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - написав мер міста.

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