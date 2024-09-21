Консультації з партнерами йдуть щодо ще двох типів винищувачів, - Умєров
Україна консультується з партнерами щодо постачання винищувачів західного зразка кількох типів. І мова не лише про Mirage-2000 та F-16.
Про це в інтервʼю для телеканалу "Рада" розповів очільник оборонного відомства Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, у процесі переходу на західні платформи є три фокуси: тренування, розвиток своєї інфраструктури та передача літаків.
"Зараз у нас вже є від партнерів те, що вони дають нам commitment (зобов'язання, - ред.) по F-16, commitment дають по "міражам". Консультації йдуть по Gripen, консультації йдуть по Eurofighter. Тобто це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть… Скоро ми матимемо результати, які ми будемо анонсувати. Сподіваюся, згодом ми повідомимо", - зазначив міністр.