РФ почала створювати казачі організації на окупованих територіях: планує їх відправити на фронт, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованому Запоріжжі росіяни розпочали процес реєстрації документів казачіх організацій.
Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Від тепер вони будуть тільки реєстровими. Адже, за словами кремлівських кураторів, у регіоні воєнний стан і займатися суспільною діяльністю в обстановці, що склалася, неприйнятно для казаків. Тобто усі ці "ряжені добровольці" автоматично стають мобілізаційним резервом для армії рф.
Окрім цього, у Бердянському районі зараз формуються два казацькі класи у місцевих школах. Такі класи окупанти планують облаштувати по усіх навчальних закладах окупованої України перетворюючи казачі організації, які не мають нічого спільного з історичним українським козацтвом, на інструмент своєї пропаганди.
Від початку окупації України "казачі" групи беруть участь у мілітаризації населення, а також у репресіях проти тих, хто не погоджується з окупаційною владою. Вони виступають не як оборонці народу, а як інструмент контролю й терору, що підриває справжні цінності українського козацтва.
Центр національного спротиву закликає кожного долучатися до боротьби з окупантами. Маєш інформацію про ворога, колаборанта – повідомляй її на чат-бот. Анонімність гарантуємо", - йдеться у повідомленні.