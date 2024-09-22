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Сили оборони відновили позиції біля Залізнянського на Донеччині та просунулися у Курській області, - DeepState

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Сили оборони відновили позиції на Донеччині

21 вересня Сили оборони України відновили позиції біля Залізнянського у Донецькій області та просунулися біля Камишовки у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані DeepState.

Сили Оборони України відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки.

Ворог просунувся на Донеччині біля Кругляківки, Кліщіївки, Красногорівки, Гострого, в Невському, Північному, Торецьку, Георгіївці та Максимільянівці.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Героям слава!!!
  • NGavriluk
    На Донеччині все гірше і гірше. Але радує що Цензор повернувся до переможної риторики.
  • govtva
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