Сили оборони відновили позиції біля Залізнянського на Донеччині та просунулися у Курській області, - DeepState

21 вересня Сили оборони України відновили позиції біля Залізнянського у Донецькій області та просунулися біля Камишовки у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані DeepState.

Сили Оборони України відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки.

Ворог просунувся на Донеччині біля Кругляківки, Кліщіївки, Красногорівки, Гострого, в Невському, Північному, Торецьку, Георгіївці та Максимільянівці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ просунулася на Донеччині: в Торецьку та біля Нью-Йорку, - DeepState. КАРТА