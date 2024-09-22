Сили оборони відновили позиції біля Залізнянського на Донеччині та просунулися у Курській області, - DeepState
10 32012
21 вересня Сили оборони України відновили позиції біля Залізнянського у Донецькій області та просунулися біля Камишовки у Курській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані DeepState.
Сили Оборони України відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки.
Ворог просунувся на Донеччині біля Кругляківки, Кліщіївки, Красногорівки, Гострого, в Невському, Північному, Торецьку, Георгіївці та Максимільянівці.