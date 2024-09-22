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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 642 420 осіб (+1500 за добу), 8768 танків, 18 333 артсистеми, 17 222 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 642 420 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 642420 (+1500) осіб,
  • танків  ‒ 8768 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17222 (+52) од,
  • артилерійських систем  – 18333 (+63) од,
  • РСЗВ  – 1195 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 949 (+0) од,
  • літаків   – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15628 (+67),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25023 (+57) од,
  • спеціальна техніка  - 3144 (+19)

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Знищення російських окупантів та техніки за добу, 21 вересня

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Urs
    сьогодня жирно!
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3868 день москальсько-української війни.
    215!! одиниць техніки та 1500! чумардосів за день.
    Кількість знищеної техніки продовжує рости. Логістика перевалила за 25000!
    В статистиці по КР стоїть 0, але вчора було загально 2593. Десь 2 загубили )
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 642 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Василь Воробець
    Ага,знову броня десятками.Якісь видно подарунки приїхали,що так гарно горить
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