Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 642 420 осіб (+1500 за добу), 8768 танків, 18 333 артсистеми, 17 222 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 642 420 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 642420 (+1500) осіб,
- танків ‒ 8768 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17222 (+52) од,
- артилерійських систем – 18333 (+63) од,
- РСЗВ – 1195 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15628 (+67),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25023 (+57) од,
- спеціальна техніка - 3144 (+19)