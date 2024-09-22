Нічна атака "шахедів": на Хмельниччині ППО збила 8 безпілотників, у Хмельницькому пошкоджено будинок

Вночі 22 вересня російські загарбники "шахедами" атакували Хмельниччину, лунали вибухи, працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 8 БПЛА типу "Shahed".

Разом з тим, в місті Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено будівлю", - йдеться в повідомленні.

Тюрін зазначив, що жертв серед цивільного населення немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Харкову: окупанти вдарили ФАБ по багатоповерхівці, 21 постраждалий. ФОТОрепортаж