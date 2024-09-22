Доба на Харківщині: ворог ударив авіабомбою по багатоповерхівці в Харкові, пошкодив підприємство та будівлю ДСНС у селі Чайківка

Російські загарбники протягом 21 вересня не припиняли обстрілів Харківщини. Під ворожим вогнем опинилися Харків, Балаклія та інші населені пункти області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ввечері 21 вересня окупанти вдарили авіабомбою по багатоповерхівках, зазнали руйнувань житлові будинки 16 та 9 поверхів, пошкоджені ще 7 будинків. Вибито понад 1200 вікон, пошкоджено 21 приватний автомобіль.

"Постраждала 21 особа, із них 3 дитини (хлопець 17 років, дівчина 17 років, дівчинка 8 років). Станом на зараз госпіталізовано 8 людей. Двоє (хлопець 17 років та жінка 39 років) - у важкому стані. Інші - стан середньої тяжкості", - повідомив Синєгубов.

У Балаклії внаслідок обстрілу горіла складська будівля. Ракетами Х38-2 росіяни обстріляли с. Вербівка, пошкоджено 3 будинки. У Констянтинівці внаслідок обстрілів пошкоджено будинок.

Вночі росіяни обстріляли село Чайківку, розповів керівник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

"Ворожий снаряд влучив поряд з приватною забудовою. Пошкоджено 4 будинки, підприємство та будівлю ДСНС", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, ввечері 20 вересня ворог завдав удару керованими авіабомбами по Харкову. Вдарили КАБом у проїжджу частину в самому центрі.

Горить автомобіль. Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучання. Всього по місту зафіксували три удари - два по Шевченківському району, один по Київському.

Внаслідок російського удару постраждало 15 людей, восьмеро з них госпіталізовані.