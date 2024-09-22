За добу росіяни тричі обстріляли Покровську громаду: вбили одну людину і поранили дитину

Російські загарбники протягом 21 вересня не припиняли обстрілювати Покровськ та громаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Покровська МВА

Ввечері 21 вересня ворог здійснив атаку на містоутворювальне підприємство, розташоване поза територією громади. Внаслідок обстрілів у Покровську відбулося декілька пожеж у різних частинах міста. Вогнем пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, майно власників.

За добу на території громади поранено 2 особи. Серед них - 4-річна дитина, яка з забоєм головного мозку в важкому стані була доставлена до Добропільської міської лікарні. Також під час ліквідації наслідків однієї з пожеж було виявлено тіло загиблого, дані якого встановлюються.

Вчора, близько 21:20 стався обстріл адміністративних будівель центральної частини Покровська. Попередньо відомо про два влучання в будівлю інституту, також є пошкодження будівель міського палацу культури та освітнього закладу.

Також о 21.20 окупант поцілив у будівлю дитячого будинку "Отчий дім". На щастя, всі вихованці вже давно евакуйовані та перебувають в безпечному місці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни б’ють по промислових та приватних об’єктах Покровська

О 22:10 під ворожий обстріл потрапила територія одного з вугільних підприємств громади. Попередньо відомо про три влучання, внаслідок яких 2 працівники загинули та 2 поранено. Серед постраждалих - мешканці Мирноградської та Удачненської громад.

Нагадаємо, станом на 18 вересня у Покровську залишаються 16 тис. жителів, зокрема 177 дітей.