Вночі на Сумщині знищили 17 "Шахедів"

У ніч проти неділі, 22 вересня, війська РФ масовано атакували Сумщину із застосуванням ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по енергооб’єктах на Сумщині

Скільки ворожих дронів вдалося знищити?

"Силами протиповітряної оборони Сумщини сьогодні вночі, 22 вересня вересня було знищено 17 ворожих БпЛА типу "Шахед". Всього за цей тиждень наші Захисники неба ліквідували 57 російських "стерв’ятників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначалося, вночі окупанти вдарили по енергооб’єктах на Сумщині.

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків. Також інформувалося, що вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. На Київщині через падіння уламків пошкоджено будинок.

За даними Повітряних сил, вночі було знищено 71 із 80 "Шахедів", ще 6 - локаційно втрачені.