За тиждень Сили оборони ліквідували 8620 окупантів та знищили 1278 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня з 15 по 22 вересня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8620 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:

88 танків;

159 бойових броньованих машин;

224 артилерійські системи;

9 РСЗВ;

2 установки ППО;

339 одиниць автотехніки;

60 одиниць спецтехніки.

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Окрім цього, українські захисники знищили щонайменше 3 ворожі ракети та 394 БпЛА ОТР.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 642 420 російських загарбників.