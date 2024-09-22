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За тиждень Сили оборони ліквідували 8620 окупантів та знищили 1278 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

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Знищення техніки РФ

Упродовж тижня з 15 по 22 вересня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8620 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:

  • 88 танків;
  • 159 бойових броньованих машин;
  • 224 артилерійські системи;
  • 9 РСЗВ;
  • 2 установки ППО;
  • 339 одиниць автотехніки;
  • 60 одиниць спецтехніки.

Втрати армії РФ за тиждень

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Окрім цього, українські захисники знищили щонайменше 3 ворожі ракети та 394 БпЛА ОТР.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 642 420 російських загарбників.

Автор: Наталя Джума

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