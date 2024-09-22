Розвідка Естонії про удар по воєнному складу у Торопці Тверської області: знищено запас снарядів на 2-3 місяці

Внаслідок атаки на російський склад боєприпасів у населеному пункті Торопець Тверської області знищено запас снарядів на 2-3 місяці.

Про це заявив керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківіселг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, незадовго до удару потягом туди привезли на зберігання додаткові партії боєприпасів.

"Здетоновано 30 тисяч тонн вибухонебезпечних боєприпасів, це 750 тисяч снарядів. Якщо брати середню бойову швидкість, то Російська Федерація випускає 10 тисяч снарядів на тиждень. Тож це запас боєприпасів на два-три місяці", - сказав він.

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На думку Ківіселга, вплив цієї втрати окупантів на фронті можна буде побачити вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення.

РосЗМІ повідомили про пожежу та детонацію на складі боєприпасів. Згодом стало відомо, що у Тверській області РФ, де детонував склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів.