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Розвідка Естонії про удар по воєнному складу у Торопці Тверської області: знищено запас снарядів на 2-3 місяці

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горить склад боєприпасів у Тверській області

Внаслідок атаки на російський склад боєприпасів у населеному пункті Торопець Тверської області знищено запас снарядів на 2-3 місяці.

Про це заявив керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківіселг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, незадовго до удару потягом туди привезли на зберігання додаткові партії боєприпасів.

"Здетоновано 30 тисяч тонн вибухонебезпечних боєприпасів, це 750 тисяч снарядів. Якщо брати середню бойову швидкість, то Російська Федерація випускає 10 тисяч снарядів на тиждень. Тож це запас боєприпасів на два-три місяці", - сказав він.

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На думку Ківіселга, вплив цієї втрати окупантів на фронті можна буде побачити вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення.

РосЗМІ повідомили про пожежу та детонацію на складі боєприпасів. Згодом стало відомо, що у Тверській області РФ, де детонував склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100087409011178&comment_id=Y29tbWVudDo5NDM2MTQ5ODQ0NDY5NDlfNDIyODA5NDI2OTIzMDc0&__tn__=R*F Валік Рашентрах

    Можна безкінечно дивитись на три речі:

    Як тече вода через дамбу в Оренбурзі, як горить нафтобаза в ростовській обл і як федерасти займаються експропріацією нажитого майна у своїх громадян.

    Вони це роблять, щоб не дісталось солдатам НАТО

  • Старый зольдат
    Спадковий, у 3 поколінні мудак Ким Винь Хунь счастливий з цього приводу. Це ж можно задерти ціни на свої снаряди та нехіло рубанути валюти з Ху..ла.
  • Alex O fd946f57
    А Ван Гог любив абсент, туйон у якому (компонент гіркого полину) може викликати галюцинації. Олег, важкий алкоголь та різні наркотичні речовини-небезпечні для здоров'я.
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