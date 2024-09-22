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Ми підтримуємо Україну, але маємо свої вимоги, - Сікорський

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Сікорський розповів про підтримку України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про підтримку України, яка, однак не є безумовною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє RMF24.

"Ми хочемо зберегти двопартійну підтримку США союзу з Європою, України, фізичної присутності американських військ у Польщі", - заявив Сікорський.

Сікорський підкреслив, що розмови про альянс і відносини є дуже важливими.

"Це важливий союз для нас, це союз, який дозволяє нам почуватися безпечніше", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи стають переговори з Україною складнішими, Сікорський зазначив, що наразі Україна перебуває під тиском.

"У неї все добре на морі, трохи гірше на суші. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас також є свої вимоги, як це буває між сусідами, - додав глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, Сікорський коментуючи повідомлення ЗМІ про нібито непросту розмову з президентом України Володимиром Зеленським, сказав, що між сусідами інколи виникають проблемні питання.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Cremona Simf
    Так і будеш обговорювати свої вимоги після нашої Перемоги над фашистською росією.

    Таке враження, що поляк психічно неадекватний.
  • Cremona Simf
    мудак він, а не польський націоналіст.
  • Name 9b7837f5
    Що він від нас хоче? Нема інших справ у Польщі?
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