У двох районах Київщини зафіксовано погіршення стану повітря

Через пожежі в екосистемах у Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря. Наразі їхні осередки в регіоні ліквідовано.

Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, за результатами з автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у Броварському та Вишгородському районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. У Департаменті екології Київської ОДА повідомили, що радіаційний рівень відповідає природному фону.

Крім того, задимлення пояснюється сезонними перепадами температури, через що продукти горіння майже не розсіюються.

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Зазначається, що моніторинг стану повітря триває.

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До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують: