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На півдні за добу знищено 118 окупантів і 60 одиниць озброєння та військової техніки

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Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 118 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що втрати російських загарбників за минулу добу становлять 118 осіб.

Крім того, росіяни втратили 60 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 23 артилерійські системи;
  • 13 одиниць автотехніки;
  • 14 розвідувальних БпЛА;
  • 5 мотоциклів;
  • 1 квадроцикл;
  • 1 засіб ППО;
  • 1 човен;
  • 1 радіолокаційну станцію;
  • 1 комплекс відеоспостереження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень Сили оборони ліквідували 8620 окупантів та знищили 1278 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

Також українські захисники уразили 11 бліндажів, 1 місце зберігання боєприпасів, 1 пункт управління, 4 спостережні пости, 3 вогневі позиції, 1 генератор та 3 цистерни з паливом.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 642 420 російських загарбників.

Автор: Наталя Джума

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