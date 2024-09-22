На півдні за добу знищено 118 окупантів і 60 одиниць озброєння та військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 118 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що втрати російських загарбників за минулу добу становлять 118 осіб.

Крім того, росіяни втратили 60 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

23 артилерійські системи;

13 одиниць автотехніки;

14 розвідувальних БпЛА;

5 мотоциклів;

1 квадроцикл;

1 засіб ППО;

1 човен;

1 радіолокаційну станцію;

1 комплекс відеоспостереження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень Сили оборони ліквідували 8620 окупантів та знищили 1278 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

Також українські захисники уразили 11 бліндажів, 1 місце зберігання боєприпасів, 1 пункт управління, 4 спостережні пости, 3 вогневі позиції, 1 генератор та 3 цистерни з паливом.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 642 420 російських загарбників.