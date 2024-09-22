Комунальники не можуть відновити інфраструктуру на лівобережжі Куп’янська

У районі Заоскілля у Куп'янську комунальники не можуть відновити цивільну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Він наголосив, що через бойові дії енергетики, газовики та працівники комунальних служб не можуть дістатися району Заоскілля, щоб відновити пошкоджені комунікації.

"Наразі жителі Куп'янська неохоче евакуюються з міста, попри критичну ситуацію," - додав Беседін.

Нагадаємо, зранку 19 вересня скинули на Куп’янськ 12 КАБів, щонайменше 13 приватних будинків пошкоджено. Шість людей зазнали різного ступеня поранень. Наймолодшому чоловіку 50 років, найстаршій жінці, що поранена, 85 років.

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