Із Глухова на Сумщині вже евакуювали третину населення, - МВА

Станом на сьогоднішній день з міста Глухів уже евакуйовано майже третину населення, зокрема майже 70% дітей.

Про це під час брифінгу повідомила голова Глухівської громади Надія Вайло, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Ви знаєте, що у місті Глухів оголошена обов’язкова евакуація. Є розпорядження начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Я вважаю, що ця евакуація сьогодні дійсно на часі. Тому що наше місто розташовано у прикордонній зоні і ми всі відчуваємо, що збільшилась кількість обстрілів. Ми не знаємо, як в подальшому розвиватиметься ситуація, тож для того, щоб убезпечити людей, а особливо дітей, сьогодні і проводяться евакуаційні заходи", - зазначила чиновниця.

Голова громади також повідомила, що станом на сьогодні з м. Глухів виїхало 10 тисяч людей, або майже третина жителів міста.

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"Особливу увагу ми звертаємо на евакуацію дітей. І з моменту проголошення евакуаційних дій, майже 70% дітей уже евакуйовано", - додала вона.

Як повідомлялося, 17 вересня 2024 року російські загарбники скинули керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Глухова, поранено батька та сина.