Новини

Президент Ізраїлю Герцог спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані: У "Хезболли" багато ворогів

3 88955
Герцог спростував причетність Ізраїлю до підриву пейджерів Хезболли

Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Відповідну заяву зробив президент Ізраїлю Іцхак Герцог в інтервʼю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Герцог категорично відкинув "будь-який звʼязок із тією чи іншою операцією". Він заявив, що у "Хезболли" "багато ворогів".

"У "Хезболли" багато ворогів. "Хезболла" душить Ліван, руйнує Ліван, створюючи хаос знову, знову і знову. Ми тут для того, щоб захищатися. Це все, що ми робимо. І ми ясно даємо зрозуміти, що маємо вжити заходів. Як вчинила б будь-яка нормальна країна, як вчинила б Велика Британія або будь-яка інша суверенна нація, щоб захистити свій народ", - сказав президент країни.

Також Герцог заявив, що Ізраїль "не зацікавлений" у війні з Ліваном. Однак він додав, що існує ймовірність "драматичного загострення" між країнами.

Читайте також: Пентагон вважає, що Ізраїль близький до початку наземної війни в Лівані, - WSJ

Масовий вибух пейджерів у Лівані

17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

Водночас The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що у пейджери було закладено одну-дві унції вибухівки та дистанційний перемикач для запуску вибуху.

Читайте також: Міністр оборони Ізраїлю Галлант заявив про "нову фазу" війни: ЦАХАЛ зосередиться на північному фронті

Топ коментарі

  • Erlich Bachman
    То був буданга
    Тільки він ніколи не зізнається
    Бо він працює мовчки, а не піариться з кожної праски
  • 18c49ed2
    Вот это настоящая работа и адекватное поведение спецслужб страны, а не шоу от конферансье Буданова.
  • Валентин Коваль 7c749467
    Ну - так - це іх "Хамас" підірвав -- конкуренція - а валять на Ізраіль
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини