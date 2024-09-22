Найбільша активність ворога зберігається на Покровському напрямку. Складна ситуація залишається на Курахівському, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Окупанти і далі активно діють на Покровському і Курахівському напрямках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 22 вересня.

Обстріли території України

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Артилерійських обстрілів противник завдав по Брускам, Малушиному, Павлівці, Журавці, Великій Писарівці та Бояро-Лежачам; під ударами авіації опинилися Есмань, Біловоди, Журавка, Бувалине та Яструбщина.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки у районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована.

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На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій в районах Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. П’ять атак противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано десять боєзіткнень. У райони Куп’янська, Куп’янська-Вузлового та Першотравневого окупанти скинули загалом дев’ять авіабомб.

Ситуація на Сході

Агресор збільшив кількість атак до п’яти на Лиманському напрямку. Відбулися бойові дії поблизу Чернещини, Дружелюбівки, Новосадового та Діброви. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Виїмки. Ситуація контрольована. Також окупант завдав авіаударів керованими авіаційними бомбами по районах населених пунктів Іванівці, Свято-Покровське та Слов’янськ.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати дві атаки окупантів біля Калинівки та Кліщіївки. Поблизу Григорівки та Ступочків п’ять ворожих атак вже зупинено. Противник застосовував некеровані авіаційні ракети по Ступочках.

На Торецькому напрямку загарбник, за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, чотири рази атакував у районах Дачне, Торецьк, Щербинівка та Неліпівка. Точиться бій поблизу Торецька.

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Найбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 21 раз за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої у шести локаціях в районах Новоторецька, Гродівки, Новогродівки та Маринівки. Авіація окупантів била протягом дня НАРами у бік Олександрополя.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Гірника, Цукуриного, Желанного Другого та Катеринівки відбито шість штурмів, також тривають чотири боєзіткнення поблизу Костянтинівки та Гірника.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку агресор атакує неподалік Вугледару та Водяного, наразі триває чотири боєзіткнення. Також ворожа авіація завдала ударів біля Богоявленки, Урожайного і Рівнополя.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних дій окупантів за сьогодні не відзначено. Противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито один штурм ворога.

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За даними Генштабу, противник завдав десять авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши 12 КАБів.