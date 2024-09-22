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Поліція затримала чоловіка, який поранив двох людей з автомата на Київщині

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На Київщині чоловік поранив двох людей з автомата

В Обухівському районі Київської області чоловік зайшов у магазин і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу, та втік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Поліцейські прибули на місце події, викликали медичну допомогу, встановили, особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стрільця. Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Поліцейські оперативно затримали фігуранта в процесуальному порядку", - йдеться в повідомленні.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV b687956a
    Ага. Давай раскажи еще что наркоману сидевшему было разрешение на автомат. Зато у жертв была только голая жопа и никакие полицаи им не помогли
  • kergudu barbambiya
  • Vova DEN
    Вистачає. Отакі якщо будуть розуміти, що можуть отримати у відповідь, то так вільно би не стріляли у людей на вулиці. Випадок не перший і не останній. Попри заборони знаходять цілі арсенали у людей, оно у одного стрілка в Києві AR15 забрали, штурмова нова ******* гвинтівка, десь він її взяв попри заборону. Допомогла заборона? А захищатися від таких нема як.
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