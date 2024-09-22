У річці Сейм фіксується повторне забруднення води, - Міндовкілля

Станом на 22 вересня у річці Сейм спостерігається повторне забруднення води. В річці Десна ситуція стабілізується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Ситуація на річці Десна

В повідомленні йдеться, що на р. Десна спостерігається стабілізація ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси.

Переміщення забруднення у Київській області не фіксується.

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Ситуація на річці Сейм

По руслу р. Сейм продовжує рухатися повторне забруднення.

Покращення фіксується по пункту с. Чумакове - прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями - сіруватий.

У пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній.

У пункті м. Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю - до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

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Забруднення річок Сейм та Десна

Раніше заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше тодішній очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

Згодом у Міндовкілля заявили, що забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу на Курщині. Це вже завдало збитків нашій державі на понад 405 млн гривень.

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