Росіяни все частіше обстрілюють Харків КАБами і ФАБами, - Терехов

Російські загарбники все частіше обстрілюють місто Харків керованими та фугасними авіабомбами.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Динаміка пішла вгору і Харків почали все частіше обстрілювати КАБами і ФАБами", - сказав мер міста.

Він зазначив, що ФАБи та КАБи дуже швидко долітають до міста. У мешканців Харкова, за його словами, є 3-5 хвилин, щоб потрапити до укриття.

Нагадаємо, що пізно ввечері 22 вересня окупанти влучили КАБом у багатоповерхівку у Харкові. Відомо про 21 постраждалого.

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