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Росіяни все частіше обстрілюють Харків КАБами і ФАБами, - Терехов

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Росіяни все частіше обстрілюють Харків КАБами і ФАБами, - Терехов

Російські загарбники все частіше обстрілюють місто Харків керованими та фугасними авіабомбами.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Динаміка пішла вгору і Харків почали все частіше обстрілювати КАБами і ФАБами", - сказав мер міста.

Він зазначив, що ФАБи та КАБи дуже швидко долітають до міста. У мешканців Харкова, за його словами, є  3-5 хвилин, щоб потрапити до укриття.

Нагадаємо, що пізно ввечері 22 вересня окупанти влучили КАБом у багатоповерхівку у Харкові. Відомо про 21 постраждалого.

Читайте також: Удар РФ по Харкову: Дві людини перебувають у дуже важкому стані, пошкоджено 18 багатоповерхівок

Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    поки не буде удару по містах орків, тони м'яса і кубометрів москальської крови вони будуть розважатися по телевізору новинами про Україну
  • Vent
    Вчера 6 (прописью: шесть) российских истребителей залетело на территорию Латвии.

    Шесть!!!

    И это уже не дроны, а управляемые пилотами истребители. И сколько же из них было сбито доблестными войсками НАТО?

    Ноль!!!

    Покуражились и вернулись домой.

    Сегодня же произошло страшное возмездие: российскому послу вручена нота озабоченности. Наверное, Ми бемоль.

    Украинцы, вы ещё раз подумайте, вам точно нужен такой импотический военный союз? Не лучше ли будет создать собственный, с поляками ,чехами и англичанами например??
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Марудить рашистів ***** місто Харків! У НЬОГО, орки стільки грошей і ригоАНАЛІВ вгатили, ще з часів кучмарика та Кушнарьова!! Допа і Гепа, можуть це підтвердити на приклада!
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