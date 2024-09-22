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Зеленський прибув до США для участі в заходах Генасамблеї ООН. ФОТО

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22 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів для участі в заходах  Генеральної Асамблеї ООН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що починаючи з неділі, заплановано низку двосторонніх зустрічей Президента з лідерами держав та міжнародних організацій, а також керівниками американських компаній щодо забезпечення енергетичних потреб України.

Так в понеділок глава держави виступить на Саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН, у вівторок візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з українського питання, в середу очікується його виступ на загальних дебатах у Генасамблеї ООН.

Згодом сам Зеленський підтвердив свій візит.

"Прибули до Сполучених Штатів Америки. Головне завдання – зміцнення України, захисту всіх наших людей. Цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи. Кожен, хто цінує життя, може допомогти. І найбільш дієва допомога – це рішучість. План перемоги України буде на столі в усіх наших союзників", - написав він.

Володимир Зеленський, Олена Зеленсьька, посол України в США Діана Маркарова та постпред України в ООН Сергій Кислиця під час візиту президента в США

Нагадаємо раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.

Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги України.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп  також говорив що може зустрітись з Володимиром Зеленським вже цього тижня.

Також читайте: Зеленський про можливу відмову Байдена від Плану перемоги: Україна опиниться у дуже довгій війні

Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • G.I. Jane 777
    https://www.facebook.com/iv.sim007?__cft__[0]=AZXSrLE80hmkW13conFQTiEr9JadkatSzPsUkJVZ9bTxp8g1sD-CEJz81yqzN0y6svU5zAgrfU9ylauxmM-I5yYvoZVI7phWHIG0KSxY-6_YAhcX1Zt3kzSR5WWrslDGjL1kWSbEaysm383XoYwg-8EGZ6GeltDl36X4JquUpE6tlA&__tn__=-UC%2CP-R Іван Сімочкін

    https://www.facebook.com/iv.sim007/posts/pfbid09DG12EkZodVUN7gVVBtLtsVGzLRWoyX8iaFZ9SoYTJNos1EQmrpb5oTK8iWCwxM4l?__cft__[0]=AZXSrLE80hmkW13conFQTiEr9JadkatSzPsUkJVZ9bTxp8g1sD-CEJz81yqzN0y6svU5zAgrfU9ylauxmM-I5yYvoZVI7phWHIG0KSxY-6_YAhcX1Zt3kzSR5WWrslDGjL1kWSbEaysm383XoYwg-8EGZ6GeltDl36X4JquUpE6tlA&__tn__=%2CO%2CP-R 1h В коментах якась пані написала абсолютно слушну думку, що якщо сприймати всі дії Зеленського як усвідомлені дії ворога, то від усієї "нелогічності" не залишається і сліда, все стає абсолютно послідовним.

    https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

    Власне, я про це кажу з 2019 року і ось що ще до цього хотів додати:

    До речі, і про "невдалість" і "некомпетентність" одразу стане смішно. Зруйнувати все, що тільки можна уявити, в першу чергу - оборону і армію під час війни! Зруйнувати вщент, розгромити розграбувати економіку - відкрито, нахабно, у всіх на очах. Вкрасти ВЕСЬ КОВІДНИЙ ФОНД - і залишити подихати сотні тисяч, вивести країну за смертністю від ковіду на друге місце у світі. Відкрити дорогу орді, здати під знищення десятки населених пунктів і сотні тисяч людей.

    І все це БЕЗ ЖОДНОГО СПРОТИВУ, навіть без натяку на спротив! І навіть завзяті критики типа Ігоря Лапіна кожен день розповідають "яку велику користь країні приніс Зеленський на початку вторгнення".

    Вони його ХВАЛЯТЬ! Оцього виродка! Це ппц, я не можу в цій психлікарні знаходитися.

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Щоб ти подох. Падло зелене.

    Я навіть вже нк кажу прозагиблих, щоб ти подохло.

    Але тривоги задовбали. Щоб твої *****@ки здохли. Будь де.
  • Ukrainian Tarot
    Ви про того зе який побудував дороги для кацапів і розмінував чонгар? Чи є ще якісь шаблезубий зе?
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