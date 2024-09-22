Зеленський прибув до США для участі в заходах Генасамблеї ООН. ФОТО

22 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів для участі в заходах Генеральної Асамблеї ООН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що починаючи з неділі, заплановано низку двосторонніх зустрічей Президента з лідерами держав та міжнародних організацій, а також керівниками американських компаній щодо забезпечення енергетичних потреб України.

Так в понеділок глава держави виступить на Саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН, у вівторок візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з українського питання, в середу очікується його виступ на загальних дебатах у Генасамблеї ООН.

Згодом сам Зеленський підтвердив свій візит.

"Прибули до Сполучених Штатів Америки. Головне завдання – зміцнення України, захисту всіх наших людей. Цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи. Кожен, хто цінує життя, може допомогти. І найбільш дієва допомога – це рішучість. План перемоги України буде на столі в усіх наших союзників", - написав він.

Нагадаємо раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.

Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги України.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп також говорив що може зустрітись з Володимиром Зеленським вже цього тижня.

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