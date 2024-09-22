Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що "саме цієї осені вирішується, що буде далі" в російсько-українській війні.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні. Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру. Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів – тих, хто у найвищих кабінетах.

Найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, "сімки", Європи, із керівниками міжнародних організацій – із багатьма, хто допомагає консолідувати світ. Дуже вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів. Справжній мир і справжня перемога України та міжнародного права – ось що нам потрібно", - сказав Зеленський

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