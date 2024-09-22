Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 54 рази протягом дня
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22 вересня росіяни здійснили 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 150 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Хотінська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів), мінометів (4 вибухи), здійснив пуск КАБ (3 вибухи).
- Білопільська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (3 вибухи), FPV дронами (2 вибухи), скинули ВОГ з 2 БпЛА (9 вибухів) та КАБ (1 вибух).
- Миколаївська громада: здійснено пуски КАБ (3 вибухи), артилерійський обстріл (2 вибухи).
- Краснопільська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (3 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибухів), скидання ВОГ з 1 БпЛА (3 вибухи).
- Великописарівська громада: відбулися атака FPV дронами (8 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (6 вибухів), артобстріл (4 вибухи).
- Глухівська громада: завдано удари КАБ (2 вибухи).
- Річківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
- Шалигинська громада: 18 мін скинули росіяни на територію громади.
- Свеська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух
- Есманьська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади та здійснив атаку FPV дронами (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів).
- Миропільська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (23 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів).