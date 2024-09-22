Загарбники намагаються оточити Вугледар, - DeepState (КАРТА)

Окупанти намагаються здійснити оточення міста Вугледар, що на Донеччині. Останніми днями ситуація навколо міста погіршилася.

Про це пише моніторинговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

За словами аналітиків, днями ситуація довкола Вугледара суттєво погіршилася, оскільки відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли впоратися з натиском ворога.

"Присутній у смузі штурмовий батальйон, через це змушений був розширити смугу батальйонного району оборони", - йдеться у повідомленні.

Аналітики пишуть, що раніше також послабилася оборона 58 ОМПБр в Пречистівці.

"Через незапланований відхід на "кращі рубежі", відбувається огинання ворогом правого флангу Вугледарського угрупування", - пише DeepState.

Паблік додає, що росіяни на БМП почали прориватися через бойові порядки вище Пречистівки у напрямку Богоявленки, перерізаючи логістику в місто.

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